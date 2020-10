Test de cunoştinţe din Codul Rutier: În ce ordine vor trece vehiculele prin intersecţia prezentată?

Codul Rutier din România a suferit mai multe modificări şi adăugiri în anul 2020. Majoritatea dintre acestea se referă la noile reguli pe care trebuie ă le respecte persoanele care vor sa obtina permisul de conducere, însă exista şi modificari care privesc şi persoanele în vârstă.

Vă reamintim că, începând cu data de 1 iulie 2020, persoanele care intentioneaza să obţină permisul de conducere au obligaţia de a absolvi minim 10 clase. De asemenea, proba traseului de la examenul auto va fi monitorizată video. De ce? Ca să nu mai existe situatii de favorizarea a anumitor persoane.

Vitezomanii au fost luaţi în vizor

Şoferii care au mania vitezei pot sa aiba de suferit dupa aplicarea noului Cod Rutier, pentru ca se prevede interzicerea dispozitivelor pentru detectarea aparatelor radar si majorarea amenzilor si a duratei suspendarii permisului de conducere. Legea 130/2019 prevede inclusiv reducerea perioadei de suspendare a permisului pentru mai multe situatii, in cazul in care conducatorii auto solicita acest lucru, de unde se poate deduce faptul ca mai multi soferi pot sa se bucure de perioade diminuate de suspendare a permisului.

Atenţie cu utlizarea telefonului în timp ce conduceţi

Şoferii care stau cu ochii pe telefon pot fi sanctionati cu suspendarea permisului pentru o perioadă 30 de zile. Persoanele care sunt surprinse vorbind la telefon sau utilizand telefonul in timp ce conduc pot primi amenzi care sunt incluse in Clasa III de contraventie, mai exact 2-3 puncte si intre 870 si 1160 lei. In cazul in care utilizarea telefonului determina incalcarea regulilor de circulatie, sanctiunea va creste la 4 sau 5 puncte si la suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile.

În ce ordine vor trece prin intersecţie?

În final, avem pt dvs un test din legislaţia auto. Cerinţa este simplă: trebuie să răspundeţi corect la întrebarea "În ce ordine vor trece prin intersecţie vehiculele din imaginea de sus?". Testul este chiar simplu. Trebuie să aveţi în vedere care este direcţia drumului cu prioritate şi, de asemenea, cine are cedează trecerea. Răspunsul este mai în josul paginii.

Vă ajutăm şi noi cu răspunsul. Ordinea este: Tramvaiul 1, Tramvaiul 2 şi autoturismul.