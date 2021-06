Tineti cont de starea si tipul anvelopelor masinii pentru siguranta ridicata si performante maxime!

Starea tehnica generala a unui autovehicul, este esentiala pentru siguranta traficului rutier, insa unul dintre cei mai importanti factori, consta in utilizarea unor anvelope potrivite si de calitate care sa poata asigura toata aderenta neceasara indiferent de anotimp sau conditiile de drum, ori daca este vorba despre o situatie de urgenta.

Rotile unei masini reprezinta singurul punct de contact cu partea carosabila, deci este nevoie de anvelope bune calitativ pentru ca, siguranta si confortul depind extrem de mult de tipul pneurilor pe care le utilizati.

Indiferent ca este vara sau iarna, trebuie acordata o maxima atentie cand vine vorba despre momentul achitizionarii unui nou set de anvelope. Acestea trebuie sa fie obligatoriu compatibile cu datele date de catre producatorul autoturismului dumneavaostra, dimensiunile anvelopelor fiind inscriptionate in certificatul de inmatriculare al masinii, precum si in zona montantilor B, pe usile din fata, ori pe capacul de la rezervorul de combustibil.

Pentru a va putea asigura toata aderenta necesara care sa ajute performantele unui autoturism, trebuie sa aveti in vedere achizitionarea unui set de anvelope de calitate, datorita faptului ca, acestea vor influenta in mod direct demarajul, distanta de franare dar si stabilitatea in curbe. Astfel anvelopele vor putea garanta toata siguranta necesara, bineinteles atata timp cat si conducatorul auto adapteaza viteza de circulatie la conditiile carosabilului.

Data fiind perioada anului in care ne aflam, cu siguranta este momentul sa trecem la acele anvelope vara daca nu am facut-o pana in acest moment. In cea mai mare parte a tarii nu se mai pune problema ca temperaturile sa scada sub 7 grade Celsius, ceea ce inseamna ca, putem circula in deplina siguranta cu astfel de pneuri, precum si in deplina legalitate.

Siguranta traficului rutier trebuie sa fie prioritara pentru toti cei care se urca la volan, astfel, cu putina atentie asupra propriului autoturism, nimic rau nu se poate intampla atata timp cat totul este intretinut corespunzator. In plus o intretinere corespunzatoare va insemna si cheltuieli reduse de mentenanta. Este de mentionat si faptul ca, nu doar gradul de uzura al anvelopelor pot influenta performantele unui autoturism, ci si vechimea lor, deoarece, in timp, toate anvelopele isi vor pierde din calitati, ceea ce inseamna ca, nu vor mai putea asigura acel consum redus de combustibil, stabilitate buna in curbe, ori distante de franare reduse.

Simplu, rapid si foarte eficient, la numai un click distanta, puteti gasi exact acele anvelope ideale pentru masina dumneavoastra de zi cu zi.