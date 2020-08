Volkswagen anunță că va începe testarea vehiculelor autonome într-un oraș din China

Producătorul auto Volkswagen a anunțat miercuri că va începe testarea vehiculelor autonome în orașul estic al Chinei, Hefei, primul astfel de model pe cea mai mare piață auto din lume.

Volkswagen va testa autoturismele autonome în China

China a devenit un punct fierbinte pentru lansarea vehiculelor autonome. Pony.ai, Baidu Inc, Nissa, WeRide și Didi Chuxing testează mașini autonome în diferite orașe, în condițiile în care producătorii auto și companiile tehnologice investesc miliarde în tehnologie.

Volkswagen, cel mai mare producător auto din China, va începe testul la Hefei cu vehiculele utilitare electrice sport e-tron din Audi începând cu luna septembrie, se arată într-un comunicat. Testul va fi deschis publicului începând cu anul viitor, scrie Reuters.

În luna mai, Volkswagen a spus că va investi 1 miliard de euro (1,18 miliarde de dolari) pentru a participa cu un procent de 50% din acțiunile companiei de vehicule electronice chineze JAC. De asemenea, Volkswagen va prelua controlul complet al managementului întreprinderii sale existente de vehicule electrice cu JAC din Hefei, ridicând participația la 75% de la 50%.

Volkswagen are, de asemenea, proiecte cu China FAW Group Corp Ltd de stat [SASACJ.UL] și SAIC Motor Corp Ltd (600104.SS).

Compania germană de automobile a vândut 1,59 milioane de vehicule în China în primele șase luni ale anului 2020, în scădere cu 17% față de 1,92 milioane de vehicule în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru tot anul 2019, Volkswagen a vândut în jur de 4,23 milioane de vehicule în țară.

POZA ANULUI! UN FOST JURNALIST a publicat O FOTOGRAFIE COMPROMIȚĂTOARE cu LIVIU DRAGNEA. Totul a ieșit acum la iveală

Cele mai căutate mașini pe timp de pandemie

Coronavirusul le-a dat mari bătăi de cap celor care lucreză în industria auto, însă conform unui raport întocmit de Jato Dynamics, cele mai bine vândute mașini sunt SUV-urilede dimensiuni mici.

Pe locul unu în topul celor mai vândute mașini în acestă perioadă se află Volkswagen T-Roc cu peste 40.000 de unități comercializate în primele trei luni ale acestui an.

Pe locul doi de află Renault Captur cu 35.000 de unități vândute, urmat apoi de Volkswagen T-Cross cu 32.000 de modele fabricate.

Surprinzător este faptul că nici Dacia Duster nu a stat deloc rău, fiind pe locul al patrulea în topul preferințelor cu 28.000 de unități vândute în primele trei luni ale acestui an.

În anul 2019 au fost fabricate în europa peste două milioane de SUV-uri mici, iar producătorii speră că acest segment își va reveni începând cu anul următor.