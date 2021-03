Cseke Atilla: Vom aproba săptămâna viitoare Ordinul pentru noile normative de construcție de creșe. N-a mai fost modificat din 1997 / În PNRR sunt prevăzute minim 200 de creșe NZEB (VIDEO)

Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, a anunțat că săptămâna viitoare va fi aprobat Ordinul de ministru privind noile normative pentru construcția de creșe, „astfel încât ele să corespundă nivelului anului 2021”. El a precizat că normativul aflat în vigoare fusese aprobat în 1997 și n-a mai fost modificat de 24 de ani.

