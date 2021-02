Dan Barna, despre nesesizarea CCR pentru eliminarea pensiile speciale: „Este un gest responsabil al Avocatului Poporului” (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că nesesizarea CCR a Avocatului Poporului, Renate Weber, pentru eliminarea pensiile special este un gest responsabil.

„Este un gest de maturitate, un gest corect, firesc, responsabil al Avocatului Poporului, pentru că nu putem avea, ca politicieni, ca parlamentari, justificarea morală să deschidem această temă importantă și delicate pentru societate a eliminării și corectării pensiilor special, atât timp cât nu începem cu noi înșine”, a afirmat el.

