Klaus Iohannis taxează guvernul pentru dezastrul din economie: Revoluția industrială 4.0, la noi mai ales ZERO (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lanat un nou atac la adresa Guvernului, refereindu-se la situația din economie.

Prezent, miercuri seară, la cea de-a XXV-a ediție a Galei Topului Naţional al Firmelor, șeful statului a atras atenția asupra încetinirii creșterii economice și a subliniat că bugetul național înregistrează un deficit mai mult decât dublu față de anul anterior.

De asemenea, Iohannis i-a acuzat pe guvernanți de lipsă de viziune, de anticipație și de prevedere în planul finanțelor publiceîn contextul în care prognoza de creștere economică ajunge să fie ratată.

”Dincolo de recorduri temporare sau conjuncturale, dezvoltarea sustenabilă are loc doar dacă se bazează pe creșterea susținută și calitativă a investițiilor și a productivității.

Este foarte îmbucurător să observăm rezultatele bune din Topul Național al Firmelor, dar acestea sunt umbrite de evoluția economiei, care în prima parte a anului este marcată de încetinirea creșterii economice spre 4%, comparativ cu pompoasa prognoză oficială de 5,5%.

Fără să existe schimbări semnificative în tiparul execuției bugetare, după trei trimestre bugetul național înregistrează un deficit mai mult decât dublu față de anul anterior, ceea ce, evident, sporește riscul depășirii pragul de 3% din PIB.

Lipsa de viziune, de anticipație și de prevedere în planul finanțelor publice este evidentă atunci când prognoza de creștere economică ajunge să fie ratată, când veniturile bugetare se află departe de obiectivele inițiale și sunt perpetuate carențe în colectare, când folosirea fondurilor europene este dezamăgitoare, iar investițiile publice rămân pe hârtie”, a declarat Klaus Iohannis.

Referindu-se la revoluția industrială 4.0, președintele a remarcat că la noi este ”mai ales 0”.

”Economia românească traversează un amplu proces de transformare, în contextul schimbărilor generate de digitalizare și de revoluția industrială 4.0, la noi mai ales 0.

În această privință, industria auto și industria IT sunt vectori principali, cu creșteri cantitative, dar mai ales calitative.

Pentru a reuși, însă, să profităm de oportunitățile specifice tehnologiilor viitorului, trebuie să ieșim din logica simplistă a exportului de materii prime și să intrăm în logica exporturilor de produse cu valoare adăugată ridicată.

Consider că antreprenoriatul trebuie susținut și încurajat mult mai energic de către decidenții politici. În ultimul an, în clasamentul global «Doing business», țara noastră a coborât 7 poziții.

În acest sens, atrag atenția că România nu își poate permite pași greșiți în cursa competitivității economice, iar aceasta este responsabilitatea esențială a decidenților politici. Preocupările și îngrijorările dumneavoastră ar trebui să fie și ale Guvernului.

Acesta trebuie să asigure respectarea regulilor economiei de piață, să creeze infrastructura de care economia și cetățenii au nevoie pentru a prospera, să producă politici fiscale și salariale previzibile sau măcar inteligibile, bazate pe consultarea permanentă și onestă a actorilor relevanți din economie și societate.

Mediul de afaceri așteaptă din partea decidenților mai multă implicare, mai multe rezultate concrete și mai puține măsuri anunțate și adoptate ad-hoc.

Vocea oamenilor de afaceri din România trebuie să fie ascultată cu atenția și respectul cuvenite, întrucât pe umerii dumneavoastră este așezată responsabilitatea creșterii performanțelor economice.

În acest sens, lipsa forței de muncă nu semnifică doar o dificultate a mediului de afaceri, ci o temă majoră de politică publică responsabilă, orientată pe termen lung.

Ne dorim cu toții, de exemplu, repatrierea în număr cât mai mare a lucrătorilor români din diaspora, dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca economia să genereze încredere pe termen lung, adică bunăstare reală și oportunități clare de reintegrare pe piața muncii.

O altă problemă o reprezintă infrastructura deficitară, care nu este doar un impediment pentru dezvoltarea mediului de afaceri, ci și pentru progresul regiunilor și a comunităților locale.

În absența infrastructurii de transport, unele regiuni ale țării ajung să fie pur si simplu ocolite de investitori, ceea ce se reflectă, implicit, în scăderea locurilor de muncă și a nivelului de trai.

Nemulțumirea locuitorilor acestor regiuni este, evident, îndreptățită și se manifestă în proteste tot mai frecvente, în încercarea, totuși, de a-i determina pe decidenții politici să se trezească și să acționeze”, a mai spus Klaus Iohannis.

