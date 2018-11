BOMBA PENSIILOR A EXPLODAT în România: Banii NU se mai încasează lunar! VEZI când vei primi de acum PENSIA...

La un deceniu dupa infiintarea Pilonului II de pensii nu exista o lege care sa permita incasarea acestor drepturi sub forma de pensie viagera. Din aceasta cauza, oamenii nu au posibilitatea sa isi incaseze lunar pensia privata obligatorie.

Potrivit legii, oamenii pot primi toata suma din cont intr-o singura transa, dupa pensionare, sau pot cere sa primeasca suma esalonat, pe durata a 5 ani.

Ar fi momentul ca cineva sa isi asume responsabilitatea de a initia o lege care sa permita introducerea pensiei private obigatorii viagere, a declarat Radu Craciun, presedintele APAPR, pentru ziare com.

”Vorbim, de fapt, despre o lege a pensiilor private, care ar fi trebuit sa existe deja de cativa ani. Dar cum ea inca nu exista, ne aflam acum intr-o depasire de termen.

Un de proiect de lege a fost deja discutat, de ceva vreme discutat in industie (adica in randul administratorilor de fonduri de pensii - n.red.) si a fost agreat cu ASF si cu Ministerul Muncii. Un draft al acestui proiect exista. Cu toate astea, el nu se poate numi proiect de lege, de vreme ce inca n-a fost depus in Parlament.

Documentul asteapta, in acest moment, un initiator, care sa isi faca timp sa il scoata din sertar si sa il transforme in initiativa, depunandu-l in Parlament", a declarat Radu Craciun.