5 beneficii ale înființării unei întreprinderi familiale

Antreprenorii pot deschide diferite tipuri de firme in Romania, iar acestea pot fi organizate ca societati cu raspundere limitata, SRL-uri, sau pot fi create mai simplu ca intreprinderi familiale. Diferenta majora intre aceste doua tipuri de firme este faptul ca SRL-ul este o strucutura cu personalitate juridica, in timp ce intreprinderea familiala este o entitate fara personalitate juridica.

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, intreprinderea familiala cunoscuta si ca intreprinderea individuala poate fi infiintata de o singura persoana cu scopul de a desfasura o activitate economica, iar pe parcurs poate coopta un membru al familiei in aceasta activitate.

Intreprinderea familiala are cateva avantaje care se regasesc mai jos.

1.Timp scurt de infiintare

Intreprinderea individuala are destul de multe avantaje in comparatie cu SRL-ul si cu PFA-ul. Primul dintre acestea este timpul destul de scurt de infiintare care este, in general, de trei zile. De asemenea, lista de documente necesare infiintarii nu este lunga, fiind nevoie de:

rezervarea numelui intreprinderii individuale;

cererea adresata Registrului Comertului;

cartea de identitate in original sau copie a solicitantului;

specimenul de semnatura;

dovada dreptului de folosinta a sediului social ;

; documentele care atesta pregatirea profesionala a solicitantului;

o declaratie pe proprie raspundere a solicitantului.

2.Numarul de angajati al intreprinderii familiale

Un alt avantaj al intreprinderii individuale este reprezentat de numarul mai mare de angajati in comparatie cu un PFA. Astfel, intreprinderea familiala poate avea un numar maxim de opt angajati, fata de trei la un PFA.

3.Codurile CAEN ale intreprinderii familiale

Un alt avantaj major al intrerpinderii familiale este disponibilitatea unui numar mai mare de coduri CAEN. Acestea definesc tipurile de activitati pe care le poate intreprinde o astfel de firma, deci numarul acestora poate fi mai diversificat fata de un PFA.

4.Taxarea intreprinderii familiale

Din punct de vedere fiscal, intreprinderea familiala poate fi taxata in sistemul real, ceea ce presupune impozitarea veniturilor la cota de 16% plus plata contributiilor sociale si pentru sanatate, sau taxarea la norma de venit prin plata unei sume fixe care sa acopere atat impozitul pe venit, cat si contributiile sociale. Prin urmare, intreprinderea familiala poate alege cum isi va plati taxele.

5.Desfiintarea intreprinderii familiale

Desi de multe ori proprietarii de afaceri nu iau in considerare acest aspect, dorinta de a inceta o activitate economica se poate tranforma intr-un proces lung si costisitor. In cazul unei intreprinderi familiale, aceste doua aspecte nu sunt atat de probelmatice deoarece aceasta poate fi inchisa in maximum o saptamana ceea ce va atrage costuri mai mici.

Incepand cu anul 2017, taxele legate de infiintarea unei intreprinderi familiale au fost eliminate, astfel incat deschiderea unei firme intr-un astfel de regim a devenit mult mai avantajoasa.