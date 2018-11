Fondul Suveran va fi adoptat prin ordonanţă de urgenţă. Eugen Teodorovici: Avem toate avizele necesare

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat marţi că au fost obţinute toate avizele necesare pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), iar proiectul de ordonanţă de urgenţă va intra săptămâna aceasta pe ordinea de zi a şedinţei de guvern.

"Săptămâna aceasta vom include pe ordinea de zi această ordonanță. Am inclus toate observațiile, toate comentariile, am avut azi și avizul de la Consiliul Economic și Social, și am considerat că așa e corect, să avem din nou procedura reluată și avem toate avizele”, a anunţat Eugen Teodorovici la Parlament, conform hotnews.ro.

Companiile care vor fi introduse în acest fond urmează să fie stabilite după adoptarea ordonanţei de urgenţă în cadrul unor negocieri între PSD şi ALDE.

"Cu colegii de la ALDE am vorbit de cadrul primar general și nu de cadrul secundar. După ce iese ordonanța continuăm discuțiile pe hotărârea de guvern”, a dezvăluit ministrul Finanţelor.

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică, pe 10 noiembrie, proiectul de cadru pentru înființarea de fonduri suverane, invocând "o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă".

Iniţial, proiectul de înfiinţare a Fondului Suverna de Dezvoltare şi Investiţii a fost adoptat ca lege de către Parlament, dar Curtea Constituţională a respins acest proiect declarându-l neconstituţional.