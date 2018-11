E oficial, am ajuns MAI RĂU ca Bulgaria! Şeful Consiliului Fiscal: Dacă am putea colecta taxele ca în ţara vecină, am putea construi o autostradă lungă în fiecare an

Preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, trage un puternic semnal de alarmă privind situaţia în care a ajuns economia României.

El spune că ţara noastră se află cu investițile publice la nivelul la care se afla înainte de aderarea la Uniunea Europeană şi avertizează că deficitul de colectare de TVA este mult mai mare chiar şi decât în Bulgaria, ceea ce împiedică rezolvarea unor obiective fundamentale precum construcţia de autostrăzi.

"Ca și cum n-am avea fonduri europene alocate și am avea investiții publice foarte reduse. Evident că nu poate fi sustenabil. Investițiile publice deja sunt sub media europeană. Anul trecut am avut 2,6% din PIB, iar media europeană este 2,7%. Ungaria este în topul clasamentului cu 4,5% din PIB. Au ajuns cu autostrăzile la granița cu noi și nu au cu ce să se conecteze pentru că noi nu avem", a afirmat Ionuţ Dumitru miercuri într-o conferinţă de specialitate, potrivit hotnews.ro.

Specialistul a mai atras atenţia că veniturile fiscale sunt la minime istorice.

"Avem 25,8% din PIB, niciodată nu am avut mai puțin. Media europeană este de 40% din PIB. Nu are sens nicio comparație cu UE, deși la nivel de salarizare ca procent din PIB suntem peste medie în timp ce veniturile sunt sub medie. De ce? Avem o evaziune fiscală foarte mare. Gap-ul (deficitul de colectare, n.r.) de TVA este foarte mare, de 35,9% din PIB, cel mai mare din Europa", a arătat președintele Consiliului Fiscal.

El a punctat că în Bulgaria autorităţile au un deficit de colectare a TVA de doar 13,56%, în timp ce noi avem unul de 36%.

"Dacă am avea o rată de colectare precum Bulgaria, am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde euro, adică o autostradă mare în fiecare an. E ceva colosal ca dimensiune a impactului. Dacă am putea colecta TVA ca în Bulgaria, am putea construi o autostradă lungă, Comarnic-Brașov, în fiecare an", a explicat Ionuţ Dumitru.