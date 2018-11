PIB-ul, creștere NEAȘTEPTATĂ în trimestrul trei

Produsul intern brut (PIB) s-a apreciat, în trimestrul trei, cu 4,3%, serie brută, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, PIB-ul a urcat cu 1,9% față de trimestrul doi, potrivit unui comunicat al INS.

Membrii Consiliului de Administrație (CA) al BNR precizau, marți, că ”cele mai noi evaluări continuă să indice o decelerare semnificativă a expansiunii economice în termeni anuali în trimestrul III”, potrivit minutei ședinței CA publicate de banca centrală.

Mai mult, membrii CA prognozau o ”reaccelerare relativ mai modestă a acesteia în trimestrul IV 2018”.

Și piețele se așteptau la o creștere mult mai mică a PIB-ului în trimestrul trei, scrie g4media.ro. Analiștii citați de Bloomberg indicau creșterea PIB de 1,1% trimestru la trimestru și 3% an la an, în timp ce analiștii Reuters au avut o prognoză medie de 3,3% an la an.