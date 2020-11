A treia rectificare bugetară din 2020, pe masa Guvernului. Florin Cîțu: Până la finalul anului, estimăm venituri bugetare mai mari decât în 2019. Au fost alocate sume în special pentru domeniile sănătății, asistenței sociale și educației (VIDEO)

A treia rectificare bugetară din acest an este dezbătută, miercuri seară, în primă lectură, în ședința de Guvern. Ministrul Finanțelor a declarat, în debutul ședinței Executivului, că pentru finalul lui 2020 se estimează o creștere a deficitului bugetar până la 9,1% din PIB. Totodată, Florin Cîțu a precizat că, potrivit estimărilor, veniturile bugetare vor fi, până la finalul lui 2020, mai mari decât cele din anul 2019. La această rectificare bugetară au fost alocate fonduri mai ales pentru domeniul sănătății, asistenței sociale și educației, a mai spus Cîțu, precizând că o un obiectiv avut în vedere în acest context este și continuarea investițiilor.

”Suntem pregătiți, în primă lectură, cu rectificarea bugetară. În linii mari, deficitul bugetar estimat pentru finalul anului crește la 9,1% din PIB. Asta pe fondul reducerii veniturilor față de cele estimate inițial cu 4,2 miliarde de lei, în urma deciziei pe care am luat-o de a eșalona datoriile acumulate de companii de la începutul stării de urgență până pe 25 octombrie.

În același timp, estimarea pentru contracția economică a fost modificată la -4,2 pentru anul acesta. Este în linie cu estimările majorității analiștilor. Aici avem îmbunătățirea estimărilor Comisiei Europene și a Fondului Monetar care se îndreaptă spre această estimare. Estimăm venituri bugetare, până la finalul anului, mai mari decât cele de anul trecut, chiar dacă anul trecut economia creștea. (...) Pentru această rectificare au fost alocate sume, în special, pentru asigurarea finanțării necesare în domeniul sănătății, asistenței sociale și educației. Al doilea obiectiv important a fost acela de a continua investițiile. Anul acesta avem investiții estimate la 55 de miliarde de lei, în creștere față de bugetul inițial cu 4,5 miliarde”, a declarat ministrul Florin Cîțu.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a insistat că este nevoie de o echilibrare a bugetelor locale.

„Nu uitați de echilibrarea bugetelor locale pentru că sunt județe și localități care, fiind un an electoral, nu au fost riguroși în planificarea bugetară. Pe de altă parte, nu putem să lăsăm asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități fără salarii, nu putem să lăsăm angajații din direcțiile de asistență socială fără salarii și aici va trebui să asigurăm o echilibrare a bugetelor locale strict pe aceste categorii de cheltuieli", a spus Ludovic Orban.

