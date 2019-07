Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de 9.303 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), scrie Ziare.com.

Cei mai multi, respectiv 3.790, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor.Pensia medie in cazul acestora a fost de 18.180 lei(18.150 de lei in aprilie), din care 16.997 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.



De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiau 849 de persoane. Pensia medie era de 5.531 lei, din care 3.367 lei suportati de la bugetul de stat.

In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 806 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.451 de lei (2.694 lei de la bugetul de stat).



Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.452 pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de 10.875 lei, din care 7.694 lei suportati din bugetul de stat.