Analistul economic Adrian Negrescu, despre schimbare economiei din cauza pandemiei: Vom trece de la globalizare, la enclavizare economică. Ne vom va adânci în datorii, care vor duce la accentuarea sărăciei (VIDEO)

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, joi, în emisiunea "Se întâmplă acum" cum se transformă economia întregii planete în contextul crizei sanitare care a lovit întreaga lume.

Specialistul a analizat un articol realizat de Deutsche Bank, în care se vorbește despre o eră dezastuoasă care începe pe plan economic, politic și social.

Potrivit analistului, era globalizării s-a încheiat, iar de acum încolo, fiecare țară se va lupta individual pentru resurse. În ceea ce privește România, Negrescu a spus că ne vom adânci în datorii, prețurile vor crește, ceea ce va accentua sărăcia.

"Ne spune că fiecare va fi pe cont propriu în perioada următoare, după această criză COVID, în contextul în care aceasta a schimbat fundamental modul în care percepem economia, schimburile comerciale, la nivel internațional. Trecem de la globalizare, fenomen în care toată lumea avea acces democratic la resurse. Puteai să fi într-o țară bananieră și să ai niște servicii pe care le au și americanii. Vom trece de la globalizare, la enclavizare economică, adică fiecare își va proteja resursele, tehnologia și va încerca să se dezvolte pe cont propriu, fără a mai ajuta alte țări. Pentru noi e o veste proastă, pentru că noi ne aflăm într-o zonă în care speram să creștem economic prin schimburile comerciale pe care le făceam, prin modul în crae eram perceputi la nivel internațiuonal. Din păcate, fiecare stat în parte se va adânci în datorii, iar acestă datorie continuă, în creștere va genera inflație, adică creșteri de prețuri, iar asta se va traduce prin accentuarea sărăciei", a comentat situația analistul.

