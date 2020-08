Adrian Oros: ”Peste 6 miliarde de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare vor fi dedicați strategiei de gestionare a apei” (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că peste 6 miliarde de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare vor fi dedicați strategiei de gestionare a apei.

Ministrul Agriculturii a afirmat că trebuie făcut ceva ”foarte repede” în domeniul gestionării apei, astfel că, peste 6 miliarde de euro din Planul Național de Reziliență și Redresare vor fi dedicați pentru acest lucru.

”Trebuie făcut ceva foarte repede în acest domeniu al gestionării apei și există acestă oportunitate din Planul Național de Reziliență și Redresare, unde am avut întețegerea colegilor mei din Guvern și a premierului, ca peste 6 miliarde de euro din aceste sume să fie dedicate strategiei de gestionare a apei. Tot ce înseamnă infrastructură de irigații, de drenaj de secare, de combatere eruziunii solului, de prevenirea a deșertificării și sistemul național anti-grindină și creșterea precipitațiilor, toate acestea sunt cuprinse în acest program de gestionare a apei”, a spus ministrul Agriculturii.

El a mai menționat că, banii primiți de la Uniunea Europeană, pentru creșterea rezilienței și pentru relansarea economică, trebuie consumați din 2021.

”Sunt bani europeni pentru creșterea rezilienței și pentru relansarea economică unde fiecare minister din domeniul său de activitate va aplica în această toamnă pentru a atrage acei bani europeni, iar începând de la anul, din 2021, acei bani trebuie consumați, iar lucrările executate”, a menționat oficialul.

