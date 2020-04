Agenția de rating Moody’s a scăzut perspectiva României de la stabil la negativ. Decizia agenției nu are legătură cu criza provocată de COVID-19, ci cu majorarea datoriilor ca urmare a reformei pensiilor adoptate în 2019, precum și cu deteriorarea poziției externe a țării noastre, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. În același timp, agenția a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală.

Reprezentanți agenției transmit că este de așteptat ca, în acest an, deficitul guvernamental al țării noastre să ajungă la 7,7% din PIB, iar nivelul datoriei ca procent din PIB să crească la 43,7%, de la 35,2% din anul 2019.

”Agenția de rating precizează că modificarea perspectivei a avut în vedere deteriorarea structurală a finanțelor publice, agravată de creșterea datoriilor pe termen lung ca urmare a reformei pensiilor adoptate în 2019, precum și deteriorarea poziției externe a României”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor.

Unii dintre factorii care pot duce la o revenire a perspectivei de țară sunt îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor și reducerea cheltuielilor curente. Acestea ar trebui să fie competate de alte măsuri care să influențez în mod pozitiv sustenabilitatea fiscală. Este vorba despre creșterea cheltuielilor de investiții și reducerea constantă a deficitului de cont curent.

În acest context, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a precizat că "anunțul Moody’s confirma că prioritățile actuale ale Ministerului Finanțelor Publice, respectiv adoptarea și implementarea măsurilor fiscal-bugetare pentru combaterea crizei COVID-19 și relansarea economică a României sunt corecte și responsabile. Numai după adresarea acestei crize fără precedent vom putea vorbi despre consolidare fiscală".

În ceea ce privește reconfirmarea retingului de țară, decizia a fost luată ținând cont de ”potențialul de creștere economică solidă al României, chiar și în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum și capacitatea instituțională moderată a statului român”, mai menționează sursa citată.



Economiștii susțin însă că acest anunț nu va afecta vizibil viața de zi cu zi a oamenilor.

”Nu este o veste nouă. Am mai avut o retrogradare de la o altă agenție care monitorizează ratingul de țară al României, iar pe cetățean acest lucru nu îl afectează direct”, a declarat economistul Adrian Bența, pentru B1 TV.

Acesta a explicat că datoria este una mică în comparație cu cea a altor țări.

”Din păcate, avem o creștere a datoriei, mai ales că noi am plecat de la zero în 1989. Astăzi este undeva la 40% din PIB. Ca procent, este o datorie mică față de alte state din Uniunea Europeană. De exemplu, Germania are 80%”, a mai spus Bența.

Specialistul susține că o lege de majorare a pensiilor ar fi inutilă în acest moment.

„Legea pensiilor este o lege electorală și, în acest moment, când încă nu am terminat cu pandemia și nu am început restartarea economiei, este prematur din punct de vedere economic să vorbim despre legea pensiilor. Suntem, într-adevăr, cu ratinguri negative, dar depinde doar de noi, ca țară, să luăm niște decizii astfel încât să ne fie mai bine economic”, a mai spus Adrian Bența.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.