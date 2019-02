Alertă! Au umblat deja în contul tău de pensii: Doar aici poți să verifici câți bani mai ai!

Este timpul să afli cu câți bani ai contribuit la fondul privat de pensii sau, de ce nu, cât ai acumulat până acum în cont! Prin urmare, Adevărul a lansat un ghid, prin care arată la ce administrator ai fost repartizat și câți bani ai strâns.

POZE INTIME CU SMILEY Și GINA PISTOL! AU FĂCUT-O ÎN VĂZUL TUTUROR! INCREDIBIL CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN CULISE



Publicația amintește că aproape 7,2 milioane de români sunt, în prezent, participanţi la sistemul de pensii private obligatorii, iar contribuţiile virate de ei sunt gestionate de unul dintre administratorii celor şapte fonduri de pensii private.

BOMBA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANIEL BUZGUDAN, SCENE FIERBINȚI CU RALUCA BĂDULESCU! SUNT IMAGINILE MOMENTULUI



În orice caz, contribuția definită la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani şi este opţională pentru cel cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. În prezent, contribuţia lunară la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din constribuţiile pentru asigurări sociale (CAS).