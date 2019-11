Aproape 7,2 milioane de români sunt, în prezent, participanţi la sistemul de pensii private obligatorii, iar contribuţiile virate de ei sunt gestionate de unul dintre administratorii de pensii private. În România sunt şapte astfel de fonduri de pensii.

Contribuţia definită la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani şi este opţională pentru cei cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

În prezent, contribuţia lunară la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din constribuţiile pentru asigurări sociale (CAS).