Alina Gorghiu a declarat, marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că Guvernul este aproape de final cu planul de relansare economică și, totodată, a vorbit de alegerile parlamentare și locale din acest an.

Alina Gorghiu a declarat că Executivul s-a apropiat de finalizarea programului de relansare economică.

Totodată, aceasta a menționat că, cel mai probabil, în 7 – 10 zile, Guvernul va prezenta programul.

”Probabil că într-o săptămână – 10 zile Guvernul va fi în măsură să vină și să prezinte acest program național cu măsuri economice foarte importante”, a spus Gorghiu.

