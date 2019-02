ALOCAȚIILE COPIILOR SE VOR DUBLA - Amendamentul despus de deputatul PNL Robert Sighiartău a fost votat (VIDEO)

Victorie pentru PNL. PSD a votat amendamentul liberalului Robert Sighiartău: Alocațiile copiilor se vor dubla.

Astfel, alocațiile vor crește de la 84 la 150 de lei și de la 200 la 300 de lei, iar sumele vor fi incluse în bugetul Ministerului Muncii.

Potrivit amendamentului adoptat, efortul bugetar este de două miliarde de lei iar alocațiile s-ar majora începând de luna viitoare, mai exact, de la 1 martie 2019.

"Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la anexa 3/20/01 a Ministerului Muncii, titlul 9 "Asistenţă socială" cu suma de 2.130.528.000 lei pentru majorarea alocaţiei de stat pentru copii începând cu data de 1 martie 2019, majorarea alocaţiei de la 84 de lei la 150 de lei, iar pentru copii de la 0 la 2 ani de la 200 de lei la 300 de lei", a declarat după vot, liberalul Robert Sighiartău.

