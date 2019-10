ANAF, control la Nuclearelectrica / Directorul financiar: "Suntem vânați din punctul de vedere al dividendelor suplimentare. Nu am dat pentru că nu mai avem de unde"

EXCLUSIV ONLINE // Directorul financiar al Nuclearelectrica, Adrian Dumitriu, s-a plâns ANAF vânează compania prin controale și a arătat că Fiscul chiar de luni a demarat un control privind dividendetele suplimentare.

“În continuare suntem vânați din punctul de vedere al dividendelor suplimentare. Începând de azi am un control al ANAF care să verifie de ce după aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 nu am mai dat dividende suplimentare. Nu am dat pentru că nu mai avem de unde”, a declarat Adrian Gabriel Dumitriu, director financiar al Nuclearelectrica, la conferința Energy Forum, organizată de Profit TV.

El a explicat că societatea are nevoie de bani pentru lucrările de retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

“Este un proiect de 1,5 miliarde de euro, sperăm să suportăm jumătate din contribuția proprie, restul din împrumuturi din piață. Așteptăm și noi, ca toată lumea, predictibilitate”, a arătat directorul financiar al Nuclearelectrica.

Potrivit legii, companiile la care statul este acționar majoritar sunt obligate să verse la bugetul de stat, sub formă de dividende speciale, 35% din banii aflați în contul “alte rezerve” .