ANAF va avea acces la toate conturile bancare ale românilor începând de luni (VIDEO)

ANAF-ul va avea acces la toate conturile bancare din România începând de luni. Asta înseamnă că toate instituțiile care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să trimită Fiscului datele financiare ale acestora, informează B1 TV. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Noutatea operaţiunii Big Brother demarată de Fisc în România este accea că toate conturile vor fi luate în vizor. Nu doar cele ale persoanelor suspecte de evaziune fiscală, spălare a banilor sau terorism, cum se întâmpla până acum.

„Oamenii să stea liniștiți că nu se va întâmpla nimic, nu înseamnă nimic faptul că ANAF are acces a conturile lor, iar pentru cei care făceau evaziune probabil mulți dintre ei nu vor mai transfera bani prin conturi și vor găsi alte metode prin tradiționala sacoșă cu bani”, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu.

Fiscul îi anunţă pe cei care încearcă sa fenteze autoritățile că îi va taxa financiar şi mai aspru din acest an. Aşa se vor aduna mai mulţi bani la bugetul de stat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.