Consilierul lui Iohannis, analiză dură pe buget: Banii alocaţi nu sunt suficienţi pentru plata tuturor pensiilor (VIDEO)

Consilierul prezidenţial pe probleme economice Cosmin Marinescu a făcut o analiză extrem de critică a bugetului de stat pe 2019 pentru a explica de ce preşedintele Iohannis l-a retrimis în Parlament pentru corectură.

"Solicitarea Președinției României exprimă preocuparea ca România să beneficieze de un buget sustenabil, solid, care să asigure Romaniei predictibilitate si stabilitate. În legatura cu analiza Bugetului ma voi referi si la unele elemente specifice cum ar fi cheltuielile cu pensiile. Prognozele macroeconomice aflate la baza bugetului sunt exagerat de optimiste", a subliniat consilierul prezidenţial.

Cosmin Marinescu a sublniat că în timp ce veniturile au la bază doar promisiuni, cheltuielile sunt certe.

"Veniturile sunt supraevaluate cu 1% din PIB. Venituri fiscale de 7.5 miliarde de lei sunt bazate exclusiv pe promisiuni, în timp ce cheltuielile sunt certe", se arată în mesajul de la Palatul Cotroceni.

"În privința cheltuielilor, asistăm la subestimarea unor cheltuieli. De exemplu, cheltuielile cu pensiile erau prevăzute la 69.3 miliarde de lei. După o săptămână, acestea au devenit 68.1 miliarde de lei. Acestea au fost apoi votate în Parlament. Aceste cifre trebuie clarificate, întrucât calculele arată subestimarea cheltuielilor cu pensiile cu 1.4 miliarde de lei", a subliniat consilierul prezidenţial.

Palatul Cotroceni a cerut Parlamentului să treacă sumele pentru plata pensiilor integral în buget şi să fie cu un proiect stabil şi predictibil pentru anii următori.

