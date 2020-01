ANCOM: Volumul de date ce pot fi consumate în roaming, fără taxe suplimentare, a crescut de la 1 ianuarie

Volumul de date care pot fi consumate în roaming (Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European), fără taxe suplimentare, a crescut de la 1 ianuarie 2020, anunță Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. ANCOM mai susține că suprataxele care pot fi aplicate după depăşirea limitelor utilizării rezonabile au scăzut de la aceeaşi dată.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scăderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără aplicarea unor taxe suplimentare. Tot de la această dată, în cazul depăşirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, au scăzut şi suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel: suprataxa pentru date a scăzut cu aproximativ 22%, de la 4,5 la 3,5 euro/GB, fără TVA; suprataxa pentru apelurile primite a scăzut cu aproximativ 7%, de la 0,85 la 0,79 eurocenţi/minut, fără TVA. Pentru anul 2020, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS S.A. este autorizat să o perceapă propriilor clienţi pentru apelurile primite în roaming în SEE, în condiţiile prevăzute în Decizia preşedintelui ANCOM nr. 679/2019, a scăzut de la 0,85 la 0,79 eurocenţi/minut, fără TVA”, a transmis ANCOM, printr-un comunicat.

Cu începere de la 1 ianuarie 2020 suprataxa nu va putea depăşi 3,5 euro/GB (0,35 eurocenţi/MB), fără TVA.

ANCOM a dezvoltat o aplicaţie de tip widget - "Roam like at home" - pentru ca utilizatorii să poată estima volumul de date pe care le pot consuma în roaming în UE/SEE, fără suprataxă. Aplicaţia a fost actualizată cu tariful de 3,5 euro/GB, valabil începând cu începutul acestui an.