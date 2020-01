ANPC sfătuieşte cumpărătorii să fie atenţi la PREȚURI în perioada REDUCERILOR de iarnă

ANPC le recomandă românilor să fie extrem de atenți la ofertele promoționale și la prețuri, mai ales în această perioadă.

Autoritatea îi sfătuiește pe consumatori să verifice dacă reducerea de prețuri anunțată este reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casa, daca prețul afișat este cel facturat).

La achiziționarea pachetelor promoționale de tipul „3 la preț de 2”, trebuie sa verifice prețul individual al produselor, care trebuie să existe in mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promoțional, mai notează ANPC.

Orice anunț de reducere de preț trebuie efectuat vizibil și fără echivoc: fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat, fie prin mențiunile "preț nou", "preț vechi" lângă sumele corespunzătoare, fie prin menționarea procentului de reducere a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preț redus (soldare, lichidare, promoționale).

Cumpărătorii trebuie informați cu privire la valabilitatea reducerii sau ca oferta este valabila numai “în limita stocului disponibil”.

Consumatorii trebuie sa știe ca orice vânzare cu preț redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoționala etc.), trebuie sa fie însoțita sau precedata de publicitate si anunțata sub denumirea ei ("soldare/soldari/solduri", “lichidare”, “promoții” etc), însoțita de data de debut si de durata acesteia, mai transmite ANPC.