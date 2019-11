Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România,a prezentat, luni, într-o conferință de presă, măsurile imediate pe care anteprenorii le cer noului guvern ce va fi instalat.

Printre acestea se numără debirocratizarea, Jianu cerând ca noul executiv să îți asume să ducă România în top 20 mondial prin ușurința de a face afaceri.

"Cinci priorități pentru guvern în primele 10 zile de guvernare! Noi considerăm că un guvern dacă el ar va fi instalat astăzi trebuie să înceapă cu principalele probleme ale mediului de afaceri. România are nevoie de un guvern care să urgenteze debirocratizarea, un Guvern care să simplifice viața cetățenilor, viața înteprinzătorilor, viața celor din mediul public pentru că nici pentru ei nu este ușor cu atătea raportări și hârtii care se plimba dintr-o parte în alta.

Trebuie să ne propunem ca țară ca la un moment dat să ajungem într-un top fruntaș al ușurinței de a face afaceri. Trebuie să luăm acel top în care an de an am coborât, urcasem câteva poziții în anii 2013-2014, după care am coborât constant și suntem undeva la locul 50-55 privind ușurința de a face afaceri. Propunerea noastră este ca guvernul să își asume intrarea în top 20 la nivel mondial. Aceste lucruri nu sunt lucruri dificile, sunt foarte simple. În ceea ce privește de exemplu autorizația de construcție, ea se obține cu aproape 30 de avize și se obține undeva la 200-260 de zile", a declarat Florin Jianu.

Președintele CNÎPMMR a cerut, de asemenea, operaționalizarea programului Tech Nation pe care asociația sa l-a lansat sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis.

"Este nevoie de operaționalizarea conceptului pe care noi l-am lansat, România Tech Nation, pe care l-am văzut în noul program de guvernare al guvernului Orban. Ne bucură acest lucru. Sunt câteva soluții imediate. Fiecare dintre aceste propuneri nu costă bugetul de stat (...) aceste lucruri pe care noi le propunem pot fi făcute prin fonduri europene sau pur și simplu unele nu costă nimic. Operaționalizarea programului contribuie la debirocratizare, la transformarea digitală a socieților românești, a înteprinderilor mici și mijlocii pentru că lucrurile stau foarte rău", a arătat Florin Jianu.

Și în contextul în care Viorica Dăncilă a anunțat pe final de mandat o creștere a salariului minim pe economie, Jianu a cerut stabilirea unui mecanism care să instaleze predictibilitate astfel încât înteprinzătorii să știe din timp când se ia o asemenea măsură.

"Dezvoltarea mecanismului de stabilire a salariului zero trebuie să fie prioritatea zero. Odată cu stabilirea salariului minim pentru viitorul an trebuie ca împreună cu guvernul și partenerii sociali să ne luăm angajamentul ca anul viitor când se trage linie pentru stabilirea unui astfel de mecanism așa încât să există predictibilitatea pentru viitori ani și să știm cum va arăta acest mecanism și nu ca la sfârșitul anului să mărim salariul minim pe economie. (...) Haideți să existe predictibilitate și salariul minim să reușim să îl stabilim la începutul unui an cu aplicabilitate de anul următor, nu la sfârșitul unui an cu aplicare peste o lună de zile. Nu dai timpul necesar economiei să se ajusteze", a cerut Florin Jianu.

Un program pentru aducerea românilor înapoi în țară este o altă cerință a anteprenorilor români.

"Iarăși o prioritate zero a Guvernului trebuie să fie aducerea românilor înapoi acasă. Să încercăm ca acest lucru să fie fenomen. Noi am gândit și un astfel de program de reprofesionalizare a României, de aducere înapoi a angajaților. A devenit un program acela de aduce a anteprenorilor înapoi acasă. Cred că trebuie să ne uităm și la oamenii care lucrează din sectorul construcților până la sectorul IT sau alte sectoare cum reușim să îi aducem acasă", a subliniat Florin Jianu.

De asemenea, un program pentru a ajuta financiar studenții care vor să deschidă o afacere.

"Noi avem o propune și în ceea ce privește un alt tip de program pe lângă programul Tech Nation. Am văzut că se păstrează programul România Start Up Nation ceea ce este un lucru bun. Noi ne-am dori și un Start Up Nation Student pe care să îl susținem cu precădere pentru studenți și elevii peste 18 ani așa încât înainte ca ei să aleagă să plece la universități din străinătate, să reușim să îi educăm, să îi mentorăm și să le oferim și granturi pentru deschiderea unor firme", a concluzionat Florin Jianu.