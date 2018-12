Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România: Propunerile Guvernului pentru Pilonul II aruncă România în haos

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a transmis miercuri, că măsurile propuse de proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desființează de facto acest sistem de economisire a populației și va avea efecte devastatoare asupra veniturilor viitoare ale românilor, asupra pieței de capital, întregului sector financiar și economiei românești în ansamblul ei.

Într-un comunicat de presă, APAR avertizează că aceste măsuri îi împing pe români să rămână dependenți de sistemul public de pensii și reprezeintă o lovitură puternică pentru economia românească. Totodată, Asociația acuză Guvernul că prin măsurile anunțate izolează România față de mediul de afaceri internațional.

Participanții la Pilonul II de pensii se vor putea retrage, începând cu anul 2019, dacă achită un comision, potrivit ziare.com, după ce Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat mai multe schimbări în această zonă, marți seară, într-o declarație de presă la Guvern.

Noile măsuri vor fi introduse printr-o Ordonanță de Urgență și vor intra în vigoare de la începutul anului 2019. Astfel, comisionul de administrare pentru fondurile de pensii din Pilonul II va fi redus la 1% de la 2,5%, de anul viitor.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România:

Populatia, economia si investitorii, grav afectati de noile masuri propuse prin OUG

Masurile Guvernului imping romanii sa ramana dependenti de sistemul public de pensii

APAPR, organizatie care apara interesele a peste 7 milioane de romani, avertizeaza ca prin proiectul de OUG acestia sunt incurajati sa isi retraga economiile realizate prin munca cinstita timp de 11 ani la Pilonul II de pensii, economii prin care acestia au devenit cel mai important investitor în economia romaneasca.

Acest indemn la retragerea economiilor ii va lasa mai saraci in viitor, cand, la varsta pensionarii, nu isi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic.

Pe fondul declinului demografic de notorietate aceasta masura va condamna definitiv romanii la saracie si captivitate fata de sistemul public de pensii, din ce in ce mai impovarat de volumul platilor pe care trebuie sa le onoreze luna de luna.

Mai mult decat atat, renuntand la Pilonul II romanii vor pierde dreptul de a lasa mostenire banii economisiti pentru pensie. In acelasi timp pentru mai bine de 50% dintre romani Pilonul II reprezinta singura sursa de economisire. Odata cu intrarea in vigoare a masurilor, aceste economii vor disparea, cei mai multi dintre romani fiind puternic tentati sa se indrepte catre un consum imediat.

O lovitura puternica pentru economia Romaniei

Aceste masuri pun in pericol nu doar pensiile private viitoare ale romanilor, ci si economia Romaniei in ansamblu. Noul proiect de OUG va reduce semnificativ cea mai importanta acumulare de capital autohton din istorie, marind astfel dependenta tarii, atat a bugetului de stat, cat si a sectorului privat, de finantarile externe. Masurile vor avea un impact negativ masiv si imediat asupra pietei de capital si vor creste costul de finantare a datoriei publice.

In acelasi timp, masurile compromit promovarea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) la statutul de piata emergenta, ceea ce ar fi insemnat un avantaj semnificativ pentru economia Romaniei. In perspectiva, marile proiecte de infrastructura ale Romaniei vor fi si ele grav afectate. In acest context, prevederea care isi propune sa stimuleze investitiile fondurilor de pensii in infrastructura devine goala de continut.

Guvernul izoleaza Romania fata de mediul de afaceri international

Prin aceste masuri Guvernul creeaza un cadru legislativ ostil de natura sa izoleze Romania fata de mediul de afaceri international. In acelasi timp, administratorii Pilonului II sunt anihilati de combinatia reducerii cu 67% a comisioanelor de administrare, concomitent cu noi cerinte nerealiste de capital.