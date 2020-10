APIA a autorizat peste 600.000 de fermieri pentru plata în avans a aproape un miliard de euro

Plata în avans a subvenției oferită de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a fost autorizată în perioada 16 - 27 octombrie, pentru un număr de 618.279 fermieri. Aceste date reprezintă, potrivit APIA, 74% din numărul total al fermierilor, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Peste 600.000 de fermieri vor primi în avans subvenia APIA

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 958,2 milioane de euro, din care 729,6 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 190,7 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar 37,9 milioane de euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul naţional.

Până la data de 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020 pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) şi 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Fonduri de 2 miliarde de euro pentru agricultură

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că România a atras, în 2020, fonduri europene pentru agricultură de peste două miliarde de euro, bani care iniţial au fost acordaţi din bugetul de stat, urmând să fie rambursaţi la începutul anului viitor de Comisia Europeană.

„În acest an, în ţară au intrat peste două miliarde de euro bani europeni atraşi de structurile din subordinea Ministerului Agriculturii, bani care în prima fază sunt cheltuiţi de stat şi apoi banii sunt rambursaţi’, a precizat ministrul, arătând că avansurile sunt plătite până pe 30 noiembrie, iar restul după 1 decembrie, din bani de la bugetul de stat, iar la începutul anului viitor această sumă este rambursată, de regulă pe 5 – 6 ianuarie.

„A fost un an dificil. Peste problemele organizatorice legate de pandemie şi de distanţarea socială, de restricţiile sociale, am încercat prin cele două agenţii să continuăm activitatea, să facilităm dialogul, astfel încât fermierii să nu fie afectaţi. A fost o provocare instituţională în acest an mai special”, a arătat Oros.

Potrivit ministrului, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit până acum 656 de milioane de euro, cea mai mare sumă plătită în ultimii ani, depăşind ţinta de 550 milioane de euro.