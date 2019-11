ATENȚIE, ROMÂNI: Vine cel mai SPECTACULOS Black Friday din istorie! Nu rata OFERTELE anului

Comerţul românesc va înregistra, în acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vândute în numai câteva zile şi încasări de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, relevă datele unei analize a companiei de consultanţă Frames, realizată pe baza estimărilor din piaţă, potrivit Agerpres.



Cea de-a 9 ediţie a Black Friday a debutat deja la unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua în care toţi marii jucători din piaţă, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anunţat campanii speciale în care reducerile de preţuri vor merge până la 80-90%.



Potrivit estimărilor analiştilor de la Frames, ediţia din acest an va aduce un plus de cel puţin 50 de milioane de euro încasări pentru retaileri, în condiţiile în care campania de "Black Friday'' a ajuns la un nivel de maturitate.

În 2018, Black Friday a adunat, în numai câteva zile, vânzări de 250 de milioane de euro, cu eMAG, Altex & Mediagalaxy, Flanco şi FashionDays în prim-plan.

Unul dintre liderii pieţei care şi-a declarat oficial rezultatele de Black Friday, eMAG, a înregistrat vânzări cu 28% mai mari decât în 2017, acestea ajungând la nivelul de 460 milioane de lei. Platforma de e-commerce a adunat, în numai o zi, 9,5 milioane de vizite şi a atras peste 55.000 de clienţi noi.

Flanco estima, zilele trecute, că 2019 va aduce cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse în online şi în 155 de magazine din 114 oraşe.

În prim-plan se vor afla electrocasnicele precum televizoarele cu diagonale de peste 100 centimetri, cuptoarele electrice, plitele pe inducţie, maşinile de spălat rufe/vase sau frigiderele, acolo unde tehnologia a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar raportul preţ-calitate a devenit unul foarte bun.

Un alt segment care va asigura un plus semnificativ în Black Friday 2019 va fi cel de beauty & fashion.

2019 va aduce oferte extinse şi în zona de amenajări interioare, home & deco. În segmentul materialelor de construcţii, de exemplu, Mathaus va veni pe 15 noiembrie cu o ofertă specială destinată casei, de la obiecte sanitare şi instalaţii la scule şi unelte specifice. Şi în zona de mobilă se anunţă discounturi semnificative, cu Vivre şi Mobexpert în prim-plan.

Oferte interesante de Black Friday vor putea fi găsite şi în zona auto, acolo unde dealerii pregătesc campanii promoţionale cu target pe cei care deţin, în prezent, maşini mai vechi de 10 ani şi în zona de imobiliare, unde ofertele vor include locuri de parcare gratuite şi amenajări interioare incluse în pachet.

Dincolo de oferte, de preţuri şi de canalele de achiziţie, Black Friday aduce, în 2019, şi cea mai vastă ofertă de servicii de livrare din istoria retailului românesc.

Creşterea pieţei de servicii de curierat, remarcată anterior într-un studiu Frames, s-a tradus şi într-o diversificare a ofertelor de livrare. Companii precum eMAG au dezvoltat sisteme alternative, de la ghişee de livrare în sediile Poştei Române, la zone de pick-up în benzinării etc.