De luni, 23 decembrie, șoferii români pot circula pe încă 21 de kilometri de autostradă! Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat în ședința de guvern de luni că a fost redat în circulație tronsonul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva.

"Începând de astăzi în România sunt dați în operare 857 de drumuri de autostradă sau în regim de autostradă. Astăzi cnair va da în trafic cei 21 de km din lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva porțiunea dintre Ilia și Holdea (…) Se va circula cu restircții: 80 de km pe oră și maximum 7,5 tone”, a afirmat Lucian Bode în ședința de guvern.

