Cîțu: Teodorovici și Dăncilă au știut din aprilie că deficitul bugetar va fi de peste 4%. Au mințit tot timpul / Ministrul Finanțelor a prezentat documentele (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a prezentat documente interne din Ministerul Finanțelor prin care arată că predecesorul său, Eugen Teodorovici, și fostul premier Viorica Dăncilă au fost avertizați încă din ianuarie de subordonați că deficitul bugetar va trece de 4%. Și aceste avertismente nu s-au oprit la luna ianuarie.

În tot acest timp, Teodorovici și Dăncilă susțineau în spațiul public că totul e OK și nu avem de ce să ne facem griji.

