Florin Cîțu: PSD nu avea nicio intenţie să aplice Legea Pensiilor în 2020. Teodorovici să nu mai mintă și să acuze public (VIDEO)

Dacă Eugen Teodorovici nu renunţă la acuzaţiile şi minciunile publice, va fi publicat un document din care rezultă că PSD nu avea de gând să aplice Legea Pensiilor în 2020, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîțu, în cadrul unei conferinţe de presă de luni.

"Un mesaj clar pentru Eugen Teodorovici, pentru că în ultima perioadă a început cu acuzaţii care nu au niciun fundament. Şi aş dori să-i spun atât: că dacă mai continua în această direcţie, mă veţi forţa să public încă un document care a fost prezentat în Guvernul României şi care arata foarte clar că PSD nu avea nicio intenţie să aplice Legea Pensiilor în 2020", a declarat Florin Cîțu.

În continuare, ministrul a citat direct din document.

"Vă rugăm să dispuneţi reanalizarea calendarului de implementare a prevederilor Legilor 127 privind sistemul public de pensii, în ceea ce priveşte creşterea pensiilor pentru respectarea limitei de 3% din PIB, pentru deficitul bugetar aferent perioadei 2020-2023", a relatat ministrul Finanţelor din documentul respectiv.

"Acest document nu îl public deocamdată, dar dacă continuă cu acuzaţiile fără fundament şi minciunile în spaţiu public, mă văd forţat să fac şi acest lucru", a concluzionat Florin Cîțu.

