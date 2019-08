Gabriela Zoană (PSD): Se întorc muncitorii acasă datorită Ordonanţei 114 (VIDEO)

Partidul Social Democrat a făcut o echitate socială, iar muncitorii români se întorc acasă mulţumită efectelor produse de Ordonanţa 114/2018 (supranumită si "ordonanța lăcomiei"), a precizat fostul europarlamentar PSD, Gabriela Zoană, în cadrul unei emisiuni televizate de B1 TV, joi seară.

"Am mărit pensiile, am mărit salariile unor categorii de intelectuali. (...) Domeniul construcţiilor a explodat datorită acestei Ordonanţe 114. Uitaţi-vă ce se întâmplă în construcţii, se întorc muncitorii acasă să lucreze în România datorită Ordonanţei 114", a precizat fostul europarlamentar PSD, Gabriela Zoană.

"Boc i-a dat afară din ţară, cu guvernarea PNL. Asta este adevărul. Atunci când a fost ministru a tăiat pensii, a tăiat salarii, a dat afară oameni, ceea ce PNL-ul vrea să facă din nou, este un adevăr", a adăugat Gabriela Zoană.

