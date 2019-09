Capacitatea de rafinare a Petromidia ar putea fi dublată în următorii ani, iar cantitatea de ţiţei importată din Kazahstan ar putea creşte semnificativ. Ce planuri a anunţat Grupul KazMunayGas International (FOTO, VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE // Grupul KazMunayGas International, care deţine cea mai pare parte a acţiunilor Rompetrol, precum şi rafinăria Petromidia, a anunțat că ia în calcul şase sau şapte proiecte, unul dintre ele fiind menit să dubleze capacitatea de rafinare a Petromidia, cel mai mare astfel de centru din România şi unul dintre cele mai mari din Europa de Est.

Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă susţinute joi, cu ocazia celebrării a 40 de ani de la intrarea în funcţiune a rafinăriei Petromidia.

Cu toate acestea, proiectele se afla încă în analiza, nefiind cert niciunul dintre ele. În plus, nu toate proiectele vizează România.

"Avem un anumit număr de proiecte în vedere, dar nu există aprobare pentru niciunul, astfel încât sunt adunate într-un portfoliu. (...) Avem în calcul 6 sau 7 proiecte de mărimi diferite. (...) Credem că vom definitiva portfoliul după alte 3-4 luni. Este în analiza un pachet de proiecte de până la două miliarde de dolari", a declarat Azamat Zhangulov, membru al Consiliului de Administraţie al KazMunayGas Interntional.

Foto: Rafinăria Petromidia

Unul dintre motivele pentru care se ia în calcul dublarea capacităţii de rafinare de la Petromidia sunt planurile Kazahstanului de a-și crește semnificativ producția de țiței, iar cea mai mare parte a lui va ajunge în zona Mării Negre. Mai exact, Kazahstanul intenţionează ca în următorii cinci ani să ajungă la o producţie de 110 milioane de tone de ţiţei pe an. Din acest total, aproximativ 65 de milioane ar urma să ajungă în zona Marii Negre, preponderent la Petromidia.

Însă Petromidia are, deocamdată o capacitate de rafinare de 5,92 milioane tone (cifra din 2018).

Extinderea capacităţii de rafinare ar urma să aibă loc chiar de anul acesta. Potrivit lui Meraliyev Saduokhas, membru in grupul directorilor executiv ai KMG International, se dorește ca în 2019, producţia totală a Petromidiei să ajungă la de 6.250 de tone de ţiţei, capacitatea maximă urmând a fi, însă, atinsă în anul 2021.

Foto: Tanc petrolier care descarcă ției în terminalul marin Midia (sursă foto: Rompetrol)

Ulterior, Azamat Zhangulov a indicat că planurile grupului KMG se bazează pe trei piloni.

"Planurile (grupului KMG Internaţional - n.r.) sunt legate de trei piloni de bază: creşterea eficientizării consumului energetic, implementarea proiectelor în cadrul fondului kazah-român, care şi-a început cu succes activitatea. Noi sperăm că aceste proiecte nu vor fi doar în beneficul KMG, ci şi în folosul economiei româneşti".

"Kazahstan intenţionează să extragă cu 20-30 de milioane de tone mai mult. (...) Se pune întrebarea unde se vor plasa aceste tone? Trebuie prelucrate sau vândute? Unde va fi cererea mai mare? Poate că piețele mai bune sunt cele din Asia (ex. China )", a mai spus Azamat Zhangulov.

Nu în ultimul rând, grupul a anunţat posibilitatea acordării de dividente de către Rompetrol.

"Compania naţională a început să obţină beneficii financiare de la Rompetrol. (...) Rompetrol intenţionează să plătească dividente, sumele nu sunt foarte mari, dar acest lucru permite menţinere unei discipline financiare sănătoase în cadrul KMG", a adăugat Azamat Zhangulov.

Foto: Centrul de comandă al rafinăriei Petromidia

Ce resurse energetice are și cât exportă Kazahstanul

Potrivit datelor centralizate de Administraţia Americană pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA) pe anii 2017-2018, Kazahstan are a doua cea mai mare rezervă de petrol din spaţiul ex-sovietic, după Rusia. În plus, este şi al doilea cel mai mare exportator de petrol din spaţiul ex-sovietic, tot după Rusia.

Astfel, în ianuarie 2018, Kazahstan avea o rezervă de 30 de miliarde de barili de petrol. Cea mai mare a petrolului provenind din câmpurile onshore "Tengiz" şi "Karachaganak", dar şi de la cumpul offshore "Kashagan".

În privinţa exporturilor, în 2017, Kazahstan a exportat aproximativ 1,3 milioane de barili de petrol pe zi, cea mai mare parte ducându-se către Europa.

Principalele centre de rafinare sunt "Pavlodar", "Atyrau", şi "Shymkent", Kazahstan având o capacitate totală de rafinare de 340.000 de barili pe zi.

