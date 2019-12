Klaus Iohannis: Îmi doresc creşterea pensiilor. Legea pensiilor suferă de foarte multe necorelări şi neclarităţi (VIDEO)

Legea pensiilor suferă de foarte multe necorelari, neclarităţi şi inechităţi care vor trebuie reparate, iar PNL îşi doreşte creşterea pensiilor în 2020, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă de joi.

Precizările preşedintelui au venit în contextul controversei legate de creşterea pensiilor cu 40%, în 2020, conform legislaţiei în vigoare, dată de PSD.

"Acelaşi lucru am întrebat astăzi, când am avut o discuţie cu premierul şi cu minstrul Muncii. Mi-au explicat că sunt foarte multe necorelari, foarte multe neclarităţi şi foarte multe inechităţi în actuala legislaţie, chestiune care trebuie reparată", a adăugat şeful statului.

"În ceea ce priveşte creşterea pensiilor, în continuare, şi eu, şi Guvernul Orban şi PNL ne dorim să creştem pensiile. (...) Îmi păstrez această opţiune (cea de creştere a pensiilor în 2020 - n.r.)", a mai apreciat preşedintele.

