Klaus Iohannis: Măsuri precum liminarea supraaccizei la benzină trebuie luate pentru a încuraja economia (VIDEO)

Chiar dacă eliminarea supraaccizei la benzina şi a suprataxei pe contractele part-time va afecta bugetul de stat pe termen scurt, măsurile au trebuit luate pentru a încuraja eeconomia, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă de joi.

Preşedintele a făcut aceste clarificări după ce a fost întrebat dacă eliminare supraaccizei la benzina şi a suprataxei pe contractele part-time va afecta bugetul de stat. Asta în condiţiile în care deficitul bugetar a depăşit deja limita de 3% impusă de Uniunea Europeană.

"Am pus această întrebare, în speţă premierului (...) şi m-a asigurat că se găsesc soluţii. Trebuie să vedem şi de ce s-a ajuns aici. Acea supraacciza a fost impusă în mod mincinos de PSD.

Mai întâi s-a desfiinţat, au promis că n-o vor introduce şi după un timp au reintrodus-o pur şi simplu. (...)

PNL a dorit eliminarea acestei supraccize de mult timp şi a intrpodus un proiect legislativ pentru aceasta speţă, considerând (...) că nu este bună pentru economie", a indicat Klaus Iohannis.

"De la introducerea acestei supraacize a scăzut consumul de carburanţi la noi. În schimb, foarte mulţi transportatori alimentează în afara graniţelor României. (...) Măsuri de acest tip, chiar dacă pe termen scurt au un oarecare impact bugetar negativ, trebuie luate pentru a încuraja, în ansamblu, eeconomia", a adăugat preşedintele.

