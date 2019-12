Ministrul de Finanţe: 'Restructurarea aparatului administrativ se face în etape'. Ce paşi urmează conform ministrului (VIDEO)

Restructurarea aparatului administrativ se face în etape, prima fiind cea a reducerii numărului de ministere, pentru că mai apoi fiecare ministru să-şi restructureze propriul aparat, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîțu, în cadrul unei conferinţe de presă de luni.

Precizările ministrului Florin Cîțu au venit după ce a fost întrebat de modul în care va fi efectuată restructurarea aparatului administrativ supradimensionat.

"Lucrurile se fac pe etape. Prima etapă a fost reducerea Guvernului de la 24 de ministere la 16 ministere. Urmează etapa a doua, în care fiecare ministru îşi va redimensiona propriul aparat. Aici putem începe cu numărul de secretar de stat şi poţi să mergi în jos. Dar asta este o decizie pe care o iuă miniştri respectivi", a declarat Florin Citu.

El nu a putut spune, însă, câți angajaţi din administraţie ar urma să fie daţi afară.

"Nu căutam o cifră. Căutam să avem un rezultat bun la final, să fie un aparat administrativ cât mai eficient. Nu căutam o cifră magică", a adăugat ministrul.

Ulterior, el a indicat execuţia bugetară ca un posibil intrument prin care restructurarea să fie făcută, cel mai probabil prin scăderea sumelor dedicate fiecărui minister în parte la următoarea rectificare bugetară, astfel încât să se impună necesitate efectuării unor disponibilizări.

"Referitor la cum se va face aceasta restructurare, vom vedea şi execuţia bugetară. Dar nu este doar la Ministerul Finanţelor acest lucru, ci la nivelul întregului aparat public", a mai spus el.

