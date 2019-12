Perspectiva României, revizuituită de la stabil la negativ de către 'Standard and Poor's' din cauza cheltuielilor Guvernului Dăncilă

Agenţia de rating americană 'Standard and Poor's' a revizuit, marţi, de la stabil la negativ, rating-ul de ţară al României din cauza cheltuielilor prea mari ale Guvernului Dăncilă.

"Cheltuielile mari ale guvernului anterior au forţat conducerea actuală a României să-s revizuiască ţintele fiscale pentru 2019 şi 2020, pe fondul unei încetiniri a economiei", se arăta într-un comunicat de presă al 'Standard and Poor's'.

În acelaşi timp, însă, agenţia critică şi planurile guvernului actual de majorare a pensiilor şi a salariului minim.

"Creşterile planificate ale salariului (minim pe economie - n.r.) şi a pensiilor vor contribui, în 2020, la mărirea deja substanţialului deficit de cont al României", a adăugat agenţia.

Pentur a-şi motiva decizia, 'Standard and Poor's' face referire şi la mai vechea problemă a lipsei de predictibilitate a mediului fiscal românesc, aşteptându-se în acelaşi timp la o consolidare fiscală pe parcursl anului viitor.

"Deşi ne aşteptam la o consolidare fiscală semnificativă la anul, structura ridigda a bugetului şi mediul politic volatil supun acele aşteptări riscurilor".

Foto: Premierul Ludovic Orban (stânga) și ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu (sursă foto: Facebook)

'Standard and Poor's' a lăsat şi perspectiva unei îmbunătăţiri a rating-ului, însă doar în situaţia în care:

guvernul României face progrese semnificative în consolidarea fiscală (adică în reducerea cheltuielilor), lucru care ar duce la o stabilizare a finanţelor României şi la o stabilizare a situaţiei sale externe.

În acelaşi timp 'Standard and Poor's' a lăsat şi perspectiva unei noi scăderi a rating-ului de ţară în situaţia în care:

se constată o lipsă a sincronizării politicilor economice, care să conducă la o majorare prea mare a salariilor şi la o instabilitate mai mare a cursului valutar. Aceste evoluţii ar putea avea un efect negativ asupra cheltuielilor şi veniturilor din sectorul public, dar şi din cel privat;

dezechilibrele fiscale externe continua să se deterioreze şi să se menţină pentru o perioadă mai lungă decât se aşteaptă agenţia, la care să se adauge şi o lipsă a consolidării fiscale, lucru care să rezulte într-o datorie publică mai mare şi o datorie externă mai mare.

'Standard and Poor's' pune în aplicare o mai veche promisiune

'Standard and Poor's' avertizase cu scăderea rating-ului de ţară încă din lună martie, unul dintre motive fiind Ordonanţa 114/2018 "a lăcomiei". La acea dată, Eugen Teodorovici şi Darius Valcov au trimis o scrisoare către 'Standard and Poor's' cerând o amânare a schimbării rating-ului de ţară cu promisiunea modificării OUG 114. În plus, Eugen Teodorovici a promis şi eliminarea ROBOR-ului - o măsură, însă, foarte criticata.

Scrisoarea trimisă în primăvară către 'Standard and Poor's' de fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, poate fi citită AICI.

'Standard and Poor's' a fost de acord cu solicitarea, însă a scăzut marţi rating-ul din cauza cheltuielilor excesive.

Ce efecte poate avea acest nou rating

creșterea dobânzilor la împrumuturile pe care Guvernul le solicită; creșterea costurilor de finanțare (prin creșterea dobânzilor); creșterea cheltuielile bugetare; un deficit bugetar mai mare (din cauza împrumuturilor mai scumpe); reducerea investițiilor străine directe (din cauza lipsei de încredere); reducerea veniturilor bugetare; deprecierea leului; căderea burselor.

Comunicatul integral al Standard and Poor's poate fi citit AICI.