Premierul a precizat când va avea loc liberalizarea preţului la gaze şi în ce condiţii. 'Nu trecem la liberalizare de la 1 ianuarie' (VIDEO)

Liberalizarea preţului la energie electrică şi gaze naturale nu se va face începând cu 1 ianuarie 2020, ci gradual, pe parcursul mai multor luni, astfel încât companiille să aibă timp să se adapteze, a declarat vineri premierul Ludovic Orban.

"În ceea ce priveşte articolele din Ornanta de Urgenţă care se referă la liberalizarea pieţei, la energia electrică şi la gazul natural, opţiunea noastră este pentru o perioadă de tranziţie. Adică nu trecem la liberalizare de la 1 ianuarie", a precizat premierul.

De precizat că liberalizarea preţului la gaze naturale nu a fost cerută doar de mediul privat, ci şi de Uniunea Europeană, prin intermediul unei directive - a cărei implementare este, legal vorbind, obligatorie.

"O perioadă de şase, de nouă luni de zile, astfel încât să existe o pregătire şi a companiilor (...), o pregătire a consumatorului. De asemenea, în perioada asta avem ca obiectiv să adoptăm actul normativ care defineşte consumatorul vulnerabil şi pachetul de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în condiţiile liberalizării preţului la energie electrică şi gaz natural", a adăugat Ludovic Orban.

"Noi am liberalizat piaţa. Deci noi am avut piaţa liberalizată până la OUG 114, care a fixat din nou un preţ administrativ maximal la care producătorul poate să vadă gazul natural şi energia electrică către consumatorul captiv, casnic. Efectul a fost dezastruos pentru economie".

"La ora actuală, preţul la energie electrică şi preţul la gazul natural este foarte mare pentru consumatorul industrial. Ceea ce duce la scăderea competitivităţii companiilor româneşti pe piaţa europeană. Păi dacă noi avem un preţ aproape dublu faţă de preţul la care cumpără companiile similar din Germania, cum vom putea fi noi competitivi pe piaţa europeană cu astfel de preţuri?".

Precizările premierului coincid cu datele publicate de Uniunea Europeană în luna octombrie, potrivit cărora preţul angro al gazelor naturale angro din România au fost printre cele mai mari din Uniunea Europeană, în condițiile în care prețurile angro nu sunt cele finale.

Însă şi datele centralizate în luna septembrie de organizaţia "ICIS: Petrochemicals, Energy, and Fertilizers Market Information" (ICIS) Londra indicau aproximativ acelaşi lucru. Potrivit lor, deşi înainte de decembrie 2018 preţurile la gaze din România erau mult mai mici decât în alte pieţe din Europa, după adoptarea OUG 114/2018, preţurile au crescut vertiginos, astfel că acum până şi preţul plafonat de guvern este mai mare decât în alte ţări europene.

"Mai mult decât atât, activitatea multor companii care au costuri mari, în structura costurilor, risca să ajungă pe pierdere din cauza acestor costuri aberante care au fost dictate de politica guvernelor PSD. (...) Vom veni cu măsuri de susţinere a sectorului astfel încât să reducem costurile cu energia ale companiilor romaneşti".

Ca o paranteză, multe companii romaneşti (ex. de construcţii) au înregistrat deja costuri mari, în structura costurilor, pierderi din cauza plafonării preţului la gaze naturale.

