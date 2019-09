EXCLUSIV ONLINE // Condiţiile tot mai proaste ale pieţei, devalorizarea leului şi micşorarea stocurilor sunt motivele pentru care Rompetrol Rafinare SA a raportat o scădere a profiturilor în primul semestru al anului 2019, a precizat pentru B1.ro Alexey Golovin, membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol, la o conferinţe de presă susţinute joi, cu ocazia celebrării a 40 de ani de la intrarea în funcţiune a rafinăriei Petromidia.

"Din păcate, condiţiile pieţei sunt mai rele decât anul trecut şi mult mai rele decât au fost în 2017. Un alt factor pe care-l luăm în calcul atunci când publicam rapoartele (...) este micşorarea stocurilor noastre. Pentru că, de exemplu, dacă cumperi în ianuarie ţiţei la 17 dolari pe baril şi dacă până la perioada raportării din iunie barilul costa 50 de dolari, această diferenţă duce la devalorizarea stocurilor. Asta influenţează rezultatul financiar", a declarat Alexey Golovin.

"Un al treilea factor îl reprezintă devalorizarea leului. Pentru că noi folosim în operaţiunile noastre curente cu dolari, cumpărăm ţiţei cu dolari, toate costurile noastre majore sunt tot în dolari, dar când vindem în lei şi leul se devalorizează, afectează rezultatele financiare", a adăugat Alexey Golovin.

Reacțiile au venit ca urmare a formulării unor întrebări legate de rezultatele financiare ale firmei. Conform raportărilor financiare publicate realitatea este următoarea. În primul semestrU din 2019, Rompetrol Rafinare SA a avut o cifră de afaceri netă pe segmentul de rafinare de 6.796.686.125 lei, respectiv de 1.634.329.508 de US$ , comparativ cu cea din aceeaşi perioadă a anului trecut, care a fost de 1.986.047.716 de US$. Pe segmentul de distribuție cifra de afaceri brută a fost de 5.913.346.709 lei/ 1.421.921.925 US$., comparativ cu 6.053.209.409 lei/ 1.455.553.276 US$ în semestrul I 2018.

Foto: Tancul petrolier "Kazmoor Transflot" descarcă țiței în terminalul marin Midia (sursă foto: Rompetrol)

Profitul operațional în primul semestru din 2019 a scăzut drastic, cu 90,5%, fiind de 12.331.410 lei, comparativ cu cel din primul semestru al anului 2018, în sumă de 130.268.291 de lei. Totodată, din cauza cheltuielilor financiare în sumă de 150.542.928 lei, firma a înregistrat o pierdere de 138.211.518 lei. Conform raportului financiar al Rompetrol Rafinare SA, pierderea se datorează marjelor de rafinare mai reduse și diferențelor de curs valutar. Dar același lucru s-a întâmplat și anul trecut.

În structura cheltuielilor, în costul producției țițeiul și alte materii prime achiziționate prin KazMunayGas Trading AG au ponderea cea mai mare, respectiv de 6.596.401.074 lei. Rompetrol Rafinare SA are permanent un sold negativ (achiztii/vanzari) cu KazMunayGas Trading AG. Acest cost este ridicat. De asemenea, utilitățile sunt în sumă de 242.835.488 lei. Dobânzile și comisioanele bancare sunt în sumă de 129.706.913 lei, în creștere cu 19% fata de aceeași perioadă anului trecut, dintre care cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli financiare sunt de 105.982.484 lei, ceea ce a grevat rezulatul operațional. Rămâne o întrebare legată de ce apar cheltuieli privind dobânzile acționarilor și părților afiliate în sumă de 32.345.701 lei.

Amortizările și deprecierea este de 235.296.256 lei. Datoriile comerciale și alte datorii sunt în sumă de 4.749.813.693 lei, ceea ce majorează totalul datoriilor pe termen scurt, cu implicații în lichiditate. Stocurile au crescut 26,8%, respectiv la valoarea de 1.035.664.780 lei. În schimb, numerarul a scăzut de la 19.450.444 lei la 31 decembrie 2018 la 18.897.712 lei. S-au majorat și creanțele și cheltuielile înregistrate în avans de la 1.530.215.763 lei în decembrie 2018 la 1.749.191.662 lei în 30 iunie 2019.

Rompetrol Rafinare SA are și o pierdere reportată de 6.262.015.600 lei, care a crescut față de anul trecut când pierderea reportată era de 6.049.107.446 lei.

Foto: Alexey Golovin, membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol (sursă foto: Facebook / Alexey Golovin)