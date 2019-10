Viorica Dăncilă, speriată că PNL vrea să înghețe pensiile și să taie salariile bugetarile, aceleași salarii mărite de PSD-ALDE din pix

Programul de guvernare al PNL nu prevede creşterea punctului de pensie de la 1 septembrie, ceea ce înseamnă că se intenţionează îngheţarea pensiilor, a precizat Viorica Dăncilă, citată de Stiripesurse.ro.

”Din câte am văzut în programul lor de guvernare, un program în care au alocat Educației doar două pagini și acelea cu lucruri foarte rele pentru Educație. Oameni au de ce să-și facă griji!", a precizat Viorica Dancila.

În plus, premierul interimar a acuzat PNL că vrea să aducă salariile bugetarilor la nivelul salariului mediu din privat - o măsură care, în esenţă, ar fi mai sustenabila.

"Nu am văzut creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie și asta înseamnă că vor să înghețe pensiile, am văzut că vor să privatizeze companiile din transport, am văzut că vor să aducă salariile bugetarilor la salariul mediu din privat, în loc să își dorească creșterea salariilor, am văzut că vor să comaseze spitalele", a adăugat Viorica Vasilică Dancila.

"Am impresia că vor să ne întoarcem în perioada de austeritate pentru că acest program de guvernare asta arată”, mai susține Viorica Dăncilă.

Sursă foto: Facebook / Viorica Dăncilă

De reţinut că guvernele succesive PSD-ALDE au mărit, din pix, atât salariul minim pe economie, salariile în sectorul bugetar, cât şi pensiile. Niciuna dintre majorări nu a fost făcută nici corelat cu o creştere a productivităţii (în cazul salariilor), nici cu principiul contributivităţii (în cazul pensiilor). În plus, ambele măsuri au dus la creşterea inflaţiei, la creşterea preţurilor la aproapte toate produsele şi la scăderea puterii de cumpărare.

De altfel, chiar în programul de guvernare al PNL se specifică faptul că: "Una dintre cauzele majore care a dus la deteriorarea structurii creșterii economice este modelul economic PSD bazat pe stimularea excesivă a consumului, care a provocat o tensionare a discrepanței dintre dinamica productivității și creșterea câștigurilor salariale. Dimpotrivă, acestea două ar fi trebuit să fie corelate pentru a menţine dezvoltarea economică sustenabilă și pentru a nu crea dezechilibre în viitor".

"Pe lângă faptul că a frânat potenţialul de dezvoltare a economiei, modelul economic PSD a generat inflaţie şi a amplificat anticipaţiile inflaţioniste, aşa cum era de aşteptat încă de acum doi ani", mai arată programul de guvernare.