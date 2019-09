Mai multe bănci din China, interesate să investească în România: Care sunt unităţile care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct

Piaţa bancară din România este una care prezintă interes şi pentru unităţile mari din China. Bank of China, una dintre cele mai mari bănci din lume deţinute de statul chinez, şi Agricultural Bank of China au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României, însă nu au făcut până acum solicitări de acreditare pentru a desfăşura activitate de bancă comercială.

"Lista privind băncile care au noti­fi­cat BNR furnizarea de servicii în mod di­rect pe teritoriul României in­clude: Agricultural Bank of China (Lu­xem­bourg) S.A., Bank of China (Lux­em­bourg) S.A., Bank of China (UK), Bank of China (Hungaria) Zrt. Ultima mo­dificare a fost produsă la data de 10.09.2019“, a transmis BNR la soli­citarea ZF.

În ultimii ani, România s-a numărat printre ţările vizate de investiţiile Chinei în proiecte de infrastructură, ca parte a ambiţioasei sale strategii sale de expansiune, "O centură, un drum", o modalitate prin care China încearcă să-şi extindă influenta economică şi prin extensie, pe cea politică şi geopolitică. O analiză B1.ro a prezentat pe larg domeniile de interes pentru investiţiile din China. (Detalii AICI)