În dialogul cu telespectatorii B1TV, fostul președinte Traian Băsescu a susținut că dacă în momentul privatizării Petrom ar fi avut o funcție cu decizie asupra subiectul, el nu ar fi aprobat acest lucru.

"După cum bine știți, privatizarea către OMV a Petromului românesc și a resurselor de țiței plus 50% din gaze s-a făcut în Guvernul Năstase. Nu știu care au fost dedesubturile, dar vă pot garanta că dacă aș fi fost un factor de decizie la aceea vreme nu se privatiza Petrom", a afirmat Traian Băsescu, în emisiunea "Se întâmplă acum".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.