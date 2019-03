Reprezentanții Băncii Centrale Europene (BCE) au confirmat, joi după-amiaza, că au primit noul proiect de Ordonanță de Urgență prin care Guvernul modifică taxa pe activele băncilor, dar susțin că nu au răspuns încă, așa cum susține ministrul român al Finanțelor, Eugen Teodorovici, potrivit ziare.com.



Așadar, un purtător de cuvânt al BCE a confirmat că instituția „a primit o solicitare de consultare” din partea Ministerului Finanțelor pentru noul proiect de OUG, precum și că „va da un aviz în timp util”.



Mai exact, BCE nu a răspuns încă, iar răspunsul va fi trimis sub forma unui aviz, care va fi publicat atunci când este gata - aceasta este procedura, deoarece este nevoie de timp pentru a analiza legea propusă înainte ca BCE să-și prezinte opinia.



„Ieri (marți, 26 martie - n.red) a venit răspunsul de la Banca Centrală Europeană. Avizează acest proiect”, a declarat Eugen Teodorovici, într-o intervenție telefonică la Digi TV, miercuri seara.



MFP a publicat, marți seara, spre dezbatere publică, proiectul de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, prin care propune o nouă formulă pentru taxa pe activele băncilor. Băncile sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, respectiv activele financiare ale băncii existente la sfârșitul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa pe active, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.



Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fără numerar, creditele pentru autoritățile publice, titlurile de stat și creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casă etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care deţin o cota de piaţă mai mare sau egală cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piaţă mai mică de 1%. Noile prevederi se aplică pentru taxa datorată de bănci începând cu acest an. Băncile pe pierderi nu achită noua taxa, taxa nu poate depăși profitul băncii și este deductibilă.



Pentru anul 2019, pentru fiecare bancă, rata este redusă proporțional până la 0%, dacă se ating următoarele ținte: crește creditarea cu 8%, diminuează diferența dintre dobândă la credite și cea la depozite cu 8% și această din urmă diferență este de 4 puncte procentuale. Mai exact, taxa nu se datorează și nu se declară la nivelul primului semestru în următoarele situații: dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării; sau dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin 100%, se subliniază în proiectul citat.