Bitcoin consumă mai multă energie electrică decât Argentina

O analiză a cercetătorilor de la Universitatea Cambridge sugerează că Bitcoin utilizează mai multă energie electrică într-un an decât întregul stat Argentina. Industria de creare a criptomonedelor consumă aproximativ 121,36 terawatt-oră (TWh) pe an. Potrivit specialiștilor, cu cât crește valoarea monedelor, crește și consumul de energie. Săptămâna aceasta, valoarea monedei virtuale Bitcoin a atins un nivel record de 48.000 de dolari.

Câtă energie consumă crearea Bitcoin

Potrivit BBC, cercetătorii din Cambridge susțin într-un studiu că industria criptomonedelor consumă aproximativ 121,36 terawatt-oră (TWh) anual.

Crearea criptomonedelor are nevoie de energie, doarece computerele trebuie să efectueze calcule complexe pentru a verifica tranzacțiile. Pe măsură ce valoarea monedelor crește, crește și consumul de energie, susține Michel Rauchs, cercetător la The Cambridge Centre for Alternative Finance.

Bitcoin a ajuns, săptămâna aceasta, la 48.000 de dolari. Potrivit specialiștilor, consumul de energie nu va scădea atât timp cât prețul criptomonedelor rămâne ridicat.

Instrumentul online dezvoltat de echipa din care face parte Rauchs a clasat consumul de energie electrică al bitcoin peste Argentina (121 TWh), Olanda (108,8 TWh) și Emiratele Arabe Unite (113,20 TWh) și apropiat de cel al Norvegiei (122,20 TWh).

Moneda virtuală Bitcoin, la un nou nivel record

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

La începutul acestui an, moneda virtuală Bitcoin a depășit penru prima dată valoarea de 40.000 de dolari. Tot ca o premieră, capitalizarea totală a pieţei criptomonedelor a depăşit 1.000 de miliarde de dolari.

În viitor, prețul Bitcoinului ar putea depăși 100.000 de dolari „întrucât investitorii recunosc atât valoarea sa drept acoperire a inflației, cât și utilitatea sa în aplicațiile DeFi”, a declarat Sergey Nazarov, cofondator al Chainlink.

Bitcoin a înregistrat astfel o creștere de peste 900% în mai puțin de un an, după ce scăzuse sub 4.000 de dolari în martie 2020.

La începutul acestei săptămâni, cotaţia Btcoin a urcat până la un nivel record de 43.625 dolari. Asta după ce producătorul american de automobile electrice Tesla a anunţat că a investit luna trecută aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Bitcoin şi ar urma să înceapă să accepte plăţi pentru maşinile sale şi alte produse în viitorul apropiat.