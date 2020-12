Bitcoinul a atins o valoare istorică, după trei ani de scădere. Criptomoneda valorează aproape 20,000 de dolari

Monda virtuală Bitcoin a atins o valoare record, luni. Criptomoneda a crescut cu 9%, ajungând la un maxim istoric de 19.860 dolari, depășind astfel vechiul record, de 19.783 dolari, atins în decembrie 2017.

De data aceasta, creșterea a ffost propulsată de problemele economice mondiale provocate de pandemie, după ce în luna martie 2020 scăzuse sub 4000 de dolari. Curba de creștere nu a fost la fel de bruscă ca în urmă cu 3 ani, ceea ce face ca evoluția pozitivă să fie sustenabilă.

Bitcoinul este cel mai mare blockchain, ceea ce întărește încrederea investitorilor globali în tranzacțiile virtule. În comparație cu creșterea Bitcoinului, valoarea altor criptomonede a rămas stabilă sau au crescut ușor.

#Bitcoin just hit another milestone in its impressive 2020 run. The cryptocurrency surged 9% to a new all-time high of about US$19,860 on Monday, topping the previous peak of $19,783 from December 2017 pic.twitter.com/4i38TeYS6S