BLACK FRIDAY 2019. A început ziua cu cele mai mari reduceri din an. Ce avertisment au specialiștii pentru clienții ademeniți de oferte (VIDEO)

Black Friday 2019, cunoscut și sub numele de "Vinerea neagră" a prețurilor, a început oficial, în vineri dimineață. Este cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului. Multe magazine, în special online, au pregătit cele mai substanțiale reduceri din an. În depozite este deja forfotă mare. De exemplu, la unul dintre cei mari retaileri din România au fost comandate 10 mii de produse în primul minut de la lansarea campaniei.

Clienții trebuie să fie însă atenți la ofertele ademenitoare din această zi. Anul trecut, în ziuă cu cele mai mari reduceri din an, a crescut și numărul țepelor. Specialiştii anunţă că riscurile de Black Friday pot fi mai mari decât cele din oricare alta zi de cumpărături.

”Există o regulă de aur care spune întotdeaună că dacă primim o ofertă care arată prea bine ca să fie adevarată, cel mai probabil este o ofertă care nu este adevărată”, a explicat Cristian Herghelegiu, expert în securitate informatică.

De asemenea specialiştii îi sfătuiesc pe clienți să fie atenţi la ofertele din mediul online, deoarece putem fi păcăliţi şi fraudaţi.

”Acolo unde apar oferte excepționale, prețuri reduse cu 80%, ne pot duce fără să verificam anumite criterii din site-urile respective, ne pot duce la o destinație greșită unde introducem cardul și cel mai probabil pierdem valoarea tranzacției”, a mai precizat specialistul.

Pentru a evita să fim păcăliţi suntem sfătuiţi să salvăm produsele pe care vrem să le cumpărăm în lista de produse preferate şi să urmărim dacă întradevăr preţul acestora scade.

