Bloomberg: Economia României a depășit restul Uniunii Europene în ultimul trimestru, după ce Guvernul a ales să nu impună o blocare dură

Celebra publicație Bloomberg a realizat o analiză despre evoluția economică din România, în care remarcă faptul că economia României a depășit restul Uniunii Europene în ultimul trimestrul, “întrucât guvernul a ales să nu impună genul de blocare dură care a închis cea mai mare parte a continentului”.

Rezultatele economice indică nu doar o creștere față de ultimele trei luni, dar o creștere de peste 10 ori mai mare decât se așteptau analiștii. Creșterea cu 5,3% plasează România înaintea tuturor celorlalți membri ai UE care au raportat date până acum.

Al patrulea trimestru a fost bun și pentru alte state ale Europei de Est, remarcă Bloomberg: Ungaria și Bulgaria au înregistrat în mod neașteptat o creștere față de ultimele trei luni, potrivit cifrelor publicate marți.

România a evitat oficial o recesiune în timpul pandemiei, înregistrând doar un sfert din contracția economică, între aprilie și iunie. În ciuda luptei cu una dintre cele mai largi deficiențe bugetare ale blocului, a reușit să mărească investițiile publice la cele mai ridicate niveluri într-un deceniu, susținând construcțiile în timp ce IT-ul a rămas un domeniu puternic, mai scriu jurnaliștii de la Bloomberg.

Florin Cîțu, despre creșterea economică

Premierul Florin Cîțu anunță că datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, în trimestrul IV din 2020 arată că economia României a crescut cu 5,3%, precizând că acest lucru indică o revenire în V a economiei:

"Economia României, performanţă care spulberă estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5,3%!!! O performanţă fantastică. Cea mai rapidă revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei în V, o certitudine!", susţine Florin Cîţu, marţi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit premierului, România a performat în 2020 cu 5% mai bine decât estimările iniţiale şi în medie cu 2,5% mai bine decât toate estimările publicate de instituţiile internaţionale:

"Cu toate acestea, s-a contractat cu doar 3,9%. Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic şi am spulberat toate estimările apocaliptice. Împreună am reuşit să redresăm economia şi să avem acest rezultat. România a performat în 2020 cu 5% mai bine decât estimările iniţiale şi în medie cu 2,5% mai bine decât toate estimările publicate de instituţiile internaţionale, CE, agenţiile de rating şi instituţiile financiare", adaugă Cîţu.

Premierul punctează că 2021 este anul reformelor şi al investiţiilor.

"Nu ne oprim aici. Anul acesta este anul reformelor şi al investiţiilor. Corectăm 30 de ani de amânări şi de populism. În acest prim mandat, de 4 ani, promit să pun economia pe o traiectorie de creştere economică sustenabilă şi să creez un mediu economic în care toţi românii au şansa de reuşi", mai afirmă Cîţu.