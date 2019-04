BNR a menținut dobânda cheie la 2,5% pe an

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, în ședința din 2 aprilie 2019, potrivit hotnews.ro.



Totodată, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a fost meținută la 1,5% pe an, în timp ce rata dobânzii aferente facilității de creditare a rămas și ea la 3,5% pe an.



De asemenea, au fost păstrate nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.