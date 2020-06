BNR se așteaptă la o contracție puternică a economiei românești în trimestrul II, pe fondul pandemiei COVID-19

Banca Națională a României (BNR) se așteaptă la o contracție severă a economiei româneşti în trimestrul II, în contextul opririi pe scară largă a activităţii în numeroase sectoare economice începând cu a doua parte a lunii martie, în efortul de limitare a răspândirii pandemiei COVID-19, precum şi a comprimării cererii de consum, concomitent cu scăderea celei externe, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.

Potrivit BNR, amplitudinea contracţiei este însă dificil de anticipat, au subliniat în mod repetat membrii Consiliului de Administraţie, date fiind incertitudinile extrem de mari legate de evoluţia pandemiei şi a restricţiilor de mobilitate fizică, de natură să afecteze în mod imprevizibil activitatea diferitelor sectoare/ramuri ale economiei, dar şi să provoace modificări majore în comportamentele macroeconomice, mai cu seamă în cel de consum.

"În evaluări s-au făcut referiri la caracteristicile declinului suferit de economia românească în contextul crizei financiare globale, precum şi la închiderile bruşte de companii şi activităţi consemnate în actuala conjunctură - mai cu seamă în transporturi, turism, HoReCa, activităţi recreative, industrie şi comerţ -, dar şi la măsurile/programele de sprijinire a firmelor şi populaţiei aplicate pe plan intern, constrânse însă ca dimensiune de spaţiul fiscal existent", se mai spune în minuta BNR.

Criza COVID-19, resimțită puternic de economia românească

Impactul advers al crizei pandemice şi al măsurilor asociate a fost resimţit mai puternic la nivelul activităţii economice şi al pieţeîn i muncii, au arătat membrii Consiliului.

Potrivit datelor preliminare, creşterea economică a decelerat considerabil în trimestrul I 2020, chiar dacă în primele două luni din an a rămas deosebit de robustă; în termeni trimestriali, ea s-a menţinut totuşi în teritoriul pozitiv, evoluţie implicând doar o restrângere uşoară a excedentului semnificativ de cerere agregată.

Potrivit BNR, s-a remarcat că o contribuţie negativă consistentă la dinamica PIB a fost adusă probabil de exportul net, în condiţiile în care deficitul balanţei comerciale şi-a reaccelerat considerabil creşterea în trimestrul I, pe fondul unei declin mai pronunţat al exporturilor, în raport cu cel evidenţiat în cazul importurilor de bunuri şi servicii.

Drept consecinţă, dinamica deficitului de cont curent s-a reamplificat, în pofida ameliorării evoluţiei balanţelor veniturilor primare şi secundare, context în care gradul de acoperire a acestuia cu investiţii străine directe şi transferuri de capital şi-a accentuat scăderea. Membrii Consiliului au semnalat şi incertitudinile deosebit de mari asociate evoluţiilor de pe piaţa muncii, care au cunoscut o deteriorare subită la mijlocul lunii martie, amortizată însă de apelul extins al angajatorilor la şomajul tehnic, stimulat de autorităţi prin pârghii bugetare.

Banca Națională a României a redus dobânda cheie la 1,75% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 2 iunie.

Totodată s-a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 % pe an, de la 1,50 % pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,25 % pe an de la 2,50 % pe an. Economia globală este puternic afectată de impactul major al pandemiei de coronavirus, spun specialiștii de la BNR.